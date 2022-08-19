Полиция ищет свидетелей дорожного происшествия на трассе «Колыма» Фото: УГИБДД по Магаданской области

18 июня в 16:50 на трассе «Колыма» произошла авария в районе 1988 километра. 36-летний водитель «Хонды Партнер» не справился с управлением и вылетел в кювет. Перевернувшись, машина наполовину погрузилась в воду.

- Полиция проводит проверку и просит очевидцев аварии сообщить детали ДТП в управление ГИБДД УМВД России по Магаданской области, - рассказали в региональном управлении автоинспекции.

Машина вылетела с дороги в кювет Фото: УГИБДД по Магаданской области

Передать информацию можно по телефонам ГИБДД +7 (4132) 69-60-20; группы по разбору ДТП +7 (4132) 69-60-29; в следственную часть УМВД +7 (4132) 69-61-30 или по номеру 8 910-019-44-86.

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