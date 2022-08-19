Риелтор украл почти полмиллиона рублей у своих клиентов в Хабаровске Фото: Анастасия Осипова

В течение двух лет мужчина неофициально работал риелтором в нескольких агентствах недвижимости. Знакомая попросила его помочь соседке продать комнату в общежитии. Риелтор согласился и провел встречу с владелицей недвижимости, обсудив с ней стоимость комнаты и оплату риелторских услуг. Продав комнату, мужчина предложил клиентке положить вырученные 550 тысяч рублей на хранение в его банковскую ячейку. Потерпевшая согласилась, а спустя неделю мужчина сообщил ей, что забыл пакет с ее деньгами в автобусе, когда ехал в банк.

Второе преступление он совершил, когда продавал квартиру. Хозяйка была в отъезде, ключи от помещения она отдала риелтору. Воспользовавшись ситуацией, мужчина вынес из квартиры плазменный телевизор стоимостью около 40 тысяч рублей. Полицейские задержали 35-летнего злоумышленника и изъяли у него из дома похищенный телевизор. «Потерянные» денежные средства мужчина уже потратил на личные нужды.

- Следствием установлена причастность обвиняемого к двум противоправным эпизодам с общим ущербом около 600 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Кража». С преступника взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.