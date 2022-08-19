Мэр Хабаровска и губернатор края открыли выставку военной техники «Армия – 2022» Фото: Администрация Хабаровска

Выставка военной техники «Армия-2022» открылась на Большом аэродроме в Железнодорожном районе Хабаровска. На военно-техническом форуме жители краевой столицы могут посмотреть на технику, оружие и различную амуницию для бойцов. На открытии побывали мэр города Сергей Кравчук, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также и.о. командующего войсками Восточного военного округа Григорий Тюрин.

- Мы гордимся могуществом наших Вооруженных сил и поддерживаем бойцов. Наша армия оснащена самой современной техникой, посмотреть на которую сегодня могут жители нашего города, - сказал Сергей Кравчук.

Михаил Дегтярев также произнес поздравительную речь и передал слова президента Владимира Путина о том, что народ страны гордится армией и флотом.

- Это уже седьмой форум «Армия-2022». Сегодня в 11 субъектах ДФО на 19 площадках открылись выставки вооружения и военной техники. Одна из крупнейших - в Хабаровске, - сказал Григорий Тюрин.

Выставка продлится три дня: 19, 20 и 21 августа. Посетить ее могут все желающие.

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