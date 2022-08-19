Пенсионерка перечислила мошенникам два миллиона рублей в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 76-летняя местная жительница. Интернет-мошенники похитили у нее около двух миллионов рублей.

Женщина рассказала, что «работник банка» позвонил ей по телефону и предупредил о попытке списания денежных средств с ее счета. Чтобы спасти сбережения, мужчина посоветовал потерпевшей перевести их на резервный счет. Заявительница сняла деньги и через терминал перечислила их мошенникам.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Полицейские ищут преступников.

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