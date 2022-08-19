Хабаровская ярмарка выходного дня переедет 21 августа Фото: @khabarovskiy_rayon Фото: Социальные сети

21 августа в Хабаровске около арены «Ерофей» пройдет музыкальный фестиваль «Рок над Амуром». Он продлится с 15:00 до 23:00. На этой же площадке каждые выходные разворачивается ярмарка выходного дня, где местные сельхозпроизводители продают свою продукцию. Чтобы мероприятия не мешали друг другу, было решено перенести торговлю в другое место на один день.

- 21 августа ярмарка будет работать около ТЦ «Подсолнух» с 8 до 15 часов. Ассортимент будет тот же, что и обычно: свежие овощи, зелень, рассада, мясные и рыбные продукты, молоко, мед и прочее, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Уже на следующих выходных, с 27 августа, ярмарка вернется на прежнее место у арены «Ерофей». В субботу здесь пройдет День арбуза.

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