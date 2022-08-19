Двойной передок: Honda «обняла» столб в Хабаровске

Пьяный водитель на высокой скорости врезался в столб в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

18 августа около семи утра на Волочаевской водитель «Хонды Аккорд» влетел в фонарный столб. Автомобиль ехал от Гамарника в сторону Шеронова. Водитель ненадолго отвлекся от дороги, из-за чего не уследил за машиной, и та вылетела на обочину. От удара о столб ее капот искорежило - он едва не поделился пополам.

- В аварии пострадали два человека. Мужчина 27 лет, который сидел за рулем, получил травмы, но после осмотра медиков был направлен на домашнее лечение. 22-летний пассажир «Хонды» был госпитализирован с более тяжелыми увечьями, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

После проверки оказалось, что водитель сел за руль после распития алкоголя. За вождение в пьяном виде у него могут отобрать права.

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