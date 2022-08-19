Предпринимательницы провели бизнес-встречу в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Молодые предприниматели Хабаровска провели встречу «Девочки в бизнесе», на которой обсудили возможности для девушек в предпринимательской деятельности. Встреча состоялась в рамках проекта «Бизнес-DAY».

Спикером встречи стала Юлия Телегина - владелица местной beauty-студии. Девушка рассказала о том, как девушки могут реализоваться в бизнесе, о монетизации сферы красоты и многом другом. Участники получили возможность лично пообщаться со спикером, задать интересующие их вопросы и обменяться контактами.

- Молодежь проявляет большой интерес к мероприятиям проекта «Бизнес-DAY», каждый раз у нас аншлаги. Прекрасно, что молодежь края активно вливается в предпринимательство и все больше девушек преуспевают в этой сфере, в том числе и в нашем крае. Мы уверены, что скоро наш проект даст плоды, и в регионе появятся новые интересные бизнес-проекты, - рассказала председатель комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края Алина Стебнева.

Проект «Бизнес-DAY» реализуется краевым центром молодежных инициатив при поддержке комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края. В рамках проекта организуют и проводят различные мероприятия - образовательные, информационные, развлекательные - создают полезные ресурсы в печатном и электронном видах, организуют встречи с представителями региональной власти, ответственными за поддержку молодежного бизнеса.

«Бизнес-DAY» проходит как в формате утренних завтраков, так и вечерних фейл-конференциий - в расслабленной обстановке, где спикер рассказывает о своем опыте в ведении бизнеса и ошибках.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.