Кровопролитие на Пятой площадке: женщина устроила поножовщину из-за ревности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Между парой в общежитии на Пятой площадке произошел конфликт, в результате которого женщина порезала ножом себя, а потом и своего сожителя. Все прозаично - дама приревновала своего мужчину к новой соседке по общежитию. По мнению нападавшей, новая жительница пыталась соблазнить ее партнера.

- Из ревности. Я приревновала мужа своего. Поводы давал не он, а соседка. Ну а что, сначала я его резанула ножом, потом и себя, - рассказала импульсивная хабаровчанка.

Ссора с применением холодного оружия не привела к трагичным последствиям: мужчина получил травму в области подмышки, а женщина - порез на животе. Соседка утверждала, что не имеет симпатии к мужчине, а причиной такого поведения стал алкоголь - женщина регулярно выпивала.

На место происшествия прибыли полицейские. Мужчина заявил сотрудникам правопорядка, что выдвигать обвинения против ревнивой партнерши не собирается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.