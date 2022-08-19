Кровопролитие на Пятой площадке: женщина устроила поножовщину из-за ревности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Между парой в общежитии на Пятой площадке произошел конфликт, в результате которого женщина порезала ножом себя, а потом и своего сожителя. Все прозаично - дама приревновала своего мужчину к новой соседке по общежитию. По мнению нападавшей, новая жительница пыталась соблазнить ее партнера.
- Из ревности. Я приревновала мужа своего. Поводы давал не он, а соседка. Ну а что, сначала я его резанула ножом, потом и себя, - рассказала импульсивная хабаровчанка.
Ссора с применением холодного оружия не привела к трагичным последствиям: мужчина получил травму в области подмышки, а женщина - порез на животе. Соседка утверждала, что не имеет симпатии к мужчине, а причиной такого поведения стал алкоголь - женщина регулярно выпивала.
На место происшествия прибыли полицейские. Мужчина заявил сотрудникам правопорядка, что выдвигать обвинения против ревнивой партнерши не собирается.
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