МЧС предупредила жителей Хабаровского края о сильных дождях на выходных Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Дальневосточного УГМС предупреждают о циклоне, который придет в край 20 августа. На территории большинства районов края пройдут сильные дожди, а ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Ухудшение погодных условий может привести к нарушениям работы транспорта и авариям на электрических сетях. Возможно подтопление пониженных участков местности, дорог и дворов в населенных пунктах.

- При грозе и сильном ветре постарайтесь максимально ограничить выход из зданий, по возможности находитесь в помещениях. На время грозы специалисты рекомендуют отключить телевизор и другие электроприборы, не пользоваться мобильным телефоном, убрать незакрепленные вещи с балконов и лоджий. Не оставляйте без присмотра детей, - рекомендует пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю.

Водителям стоит проявлять повышенное внимание к соблюдению правил дорожного движения во время непогоды. Необходимо соблюдать скоростной режим и не оставлять машины вблизи деревьев и рекламных щитов.

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