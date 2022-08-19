Покалеченный тигренок Гектор прилетит в Хабаровск 23 августа. Фото: Приют «Спаси меня»

Амурский тигр из Челябинска будет жить в Хабаровском крае. В двухмесячном возрасте тигренка покалечил человек, встать в полный рост и жить в дикой природе животное не сможет. Гектор родился в передвижном зоопарке. В 2019 году на его территорию пробрался мужчина и попытался вытащить тигренка из клетки. Тигрица спасла своего детеныша, схватив злоумышленника за плечо, однако тигренок получил серьезные травмы – разрывы коленных и тазобедренных связок и сухожилий.

Хищника лечили несколько месяцев, а после восстановления решили отправить его в Хабаровский край. Гектор будет жить в реабилитационном центре для диких животных «Утёс».

В реабилитационном центре уже ждут нового постояльца – он будет жить в вольере по соседству с другим известным тигром – Жориком.

- На территории вольера много естественных препятствий - деревья, большие корни. И это тоже, можно сказать, часть реабилитации для Гектора. Будут постепенно улучшаться и восстанавливаться двигательные функции, - рассказал Эдуард Круглов, руководитель реабилитационного центра для диких животных «Утёс».

С начала существования центра через руки специалистов прошли сотни животных, которые смогли восстановиться и вернуться на волю. Животные, которые уже не смогут вернуться в естественную среду обитания, остаются в «Утёсе» насовсем и живут дольше своих диких сородичей.

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