Особенно сильно непогода ударит по южным, центральным и северным районам Фото: Олег ЗОЛОТО

Прогноз на 20 августа в Хабаровском крае скверный: в регионе ожидаются очень сильные дожди, мощные ливни и ветер до 15-20 метров в секунду. Особенно сильно непогода ударит по южным, центральным и северным районам. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В Хабаровске ночью лил сильный дождь, температура воздуха была в пределах +14+16 градусов. Днем столбики термометров покажут +21+23 градуса. Ветер северный 9-14 метров в секунду.

На юге края ночью были сильные дожди, местами очень сильные ливни. И все это с температурой воздуха +11+16 градусов. Днем, судя по прогнозу на 20 августа, столбики термометров покажут +20+25 градусов, не исключены кратковременные осадки. Ветер северный 9-14 метров в секунду.

- В центральных районах – сильные дожди, местами очень сильные ливни. Температура ночью +7+17 градусов, днем - от +16 до +24 градусов. Ветер западных направлений 5-14 метров в секунду, в Советско-Гаванском и Ванинском районах прогнозируются порывы 15-20 метров в секунду, - добавили в ведомстве.

На севере региона местами сильный и очень сильный дождь, возможен ливень. Температура ночью +9+16 градусов, днем - от +13 до +20. Ветер преимущественно западный, юго-западный 6-14 метров в секунду. На Охотском побережье ветер восточный, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

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