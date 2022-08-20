Заболеваемость коронавирусом растет в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом растет в Хабаровском крае. За прошедшие сутки (19 августа) ковид нашли у 198 человек. Все заболевшие получают лечение. Смертей из-за опасной инфекции не зарегистрировано.

- За минувшие сутки в регионе с коронавирусом госпитализированы 24 человека. От ковида лечатся 1 085 пациентов: 94 стационарно, 991 - амбулаторно, - сообщили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

С начала пандемии с опасной инфекцией справились 203 289 жителей края. 91 пациент выписался в течение прошедших суток.

Привито от коронавируса 726 432 человека. Полностью завершили вакцинацию 666 174 жителя региона. Ревакцинировано 157 824 человека.

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