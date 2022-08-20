Шишкарь в энцефалитном костюме без вести пропал в лесу ЕАО

Тимофей Болотов ушел из дома в поселке Биракан 17 августа Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Облученском районе продолжаются поиски 47-летнего мужчины. Тимофей Анатольевич Болотов ушел в лес и исчез при невыясненных обстоятельствах. Пропавшего ищут близкие, полиция и спасатели.

Тимофей Болотов ушел из дома в поселке Биракан 17 августа. Мужчина отправился в лес собирать кедровые шишки. В назначенное время Тимофей не вернулся и перестал выходить на связь. Близкие забили тревогу и обратились в полицию.

Приметы шишкаря: на вид 50-55 лет, рост 165 сантиметров, плотное телосложение. Тимофей Болотов был одет в энцефалитный костюм защитного цвета, на ногах - черные кроссовки. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по ЕАО.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, либо видел его, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Облученскому району по телефонам: 8 (42622) 44-2-42, 44-3-02, 102, а также по номеру 8-999-252-0117.

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