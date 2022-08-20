Искали почти неделю: в Хабаровске завершены поиски 10-летней Марии Засядько

Последний раз Марию видели на улице Шеронова. Фото: @liga_spas Фото: Социальные сети

В Хабаровске 19 августа полиция и волонтеры завершили поиски пропавшей школьницы Марии Засядько. Напомним, что 10-летняя девочка исчезла при неизвестных обстоятельствах в центре города. Родные забили тревогу и разместили информацию о пропавшем ребенке в соцсетях.

Девочка исчезла 13 августа. Последний раз Марию видели на улице Шеронова. Девочка перестала выходить на связь с родными и в назначенное время не вернулась домой. Близкие обратились в полицию и попросили помощи волонтеров отряда «Лига Спас».

Поисковики рассказали, что у Марии светлые волосы, рост около 150 сантиметров и среднее телосложение. Школьница была одета в черную футболку, голубые джинсы и черные сандалии,

Искали ребенка шесть дней. 19 августа волонтеры сообщили: «Найдена. Жива». Обстоятельства пропажи девочки не раскрываются.

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