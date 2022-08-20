Ростех сообщил о расширении производства истребителей Су-57 в Комсомольске

Новые объекты заложили 19 августа на территории летно-испытательной станции. Фото: Ростех

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) Ростеха наращивает и модернизирует производственные мощности на авиастроительном заводе в Комсомольске. Это необходимо для увеличения выпуска истребителей 5-го поколения. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Новые объекты заложили 19 августа на территории летно-испытательной станции комсомольского авиастроительного завода. Они предназначены для отработки систем и оборудования истребителей Су-57. Среди новых объектов - эллинг отработки бортового радиоэлектронного оборудования, топливный бокс и моторно-испытательная станция.

- В ближайшие годы Министерству обороны необходимо поставить 76 истребителей Су-57. Чтобы качественно и в срок выпускать необходимое количество самолетов, мы приступили к расширению и модернизации производственных мощностей. Уже во второй половине 2023 года новые объекты летно-испытательной станции КнААЗ должны принять первые самолеты, — прокомментировал Владимир Артяков, первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех».

Также планируется построить новый корпус летно-испытательной станции для Су-57, приступить к третьей очереди гальванического производства, реконструировать мощности под механообработку и термообработку. Средства на эти цели выделит федеральный бюджет.