Продуктов на десять дней: северное село в Хабаровском крае отрезало от внешнего мира после ливня

Введен режим ЧС муниципального характера Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

После мощного ливня на севере Хабаровского края из берегов вышли реки Охота и Арка. Из-за этого как минимум один населенный пункт оказался отрезан от внешнего мира. Введен режим ЧС муниципального характера.

По предварительным данным, сильно пострадало село Арка. Здесь подтопило 40 участков и размыло один участок дороги, которая веден к населенному пункту. Из-за этого село оказалось в изоляции. В населенном пункте есть запас продуктов и медикаментов сроком на десять суток.

- В настоящее время администрацией муниципального образования проводится подворовой обход, ведется оценка возможного ущерба, при необходимости оказывается адресная помощь. Также организован мониторинг паводковой обстановки на реках. Осадки в данном районе прекратились, - прокомментировали в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Дожди ожидаются 20 августа. Зальет имени Лазо, Бикинский, Вяземский, Нанайский, Хабаровский, Комсомольский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский, Николаевский районы. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Ожидается приход нового циклона. 22-23 августа на регион вновь обрушатся дожди и ветер.