Во власти сильных дождей и очень сильных дождей окажется большинство районов региона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогноз в Хабаровском крае не утешителен: грядет очередной циклон. Непогода принесет с собой сильные дожди и ветер. Объявлены штормовое и экстренное предупреждения.

Циклон в Хабаровском крае будет бушевать 22-23 августа. Во власти сильных дождей и очень сильных дождей окажется большинство районов региона. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

В такую погоду возможны аварии на объектах ЖКХ и электрических сетях. Вероятны разливы рек, затопление пониженных участков местности, дорог, низководных мостов. Из-за забитых ливневок под воду могут уходить улицы в населенных пунктах. На дорогах важно быть внимательными и соблюдать правила как водителям, так и пешеходам.

- Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Опасно стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. Водителям не рекомендуется оставлять автотранспорт под деревьями, рядом с рекламными щитами и ветхими строениями. На время прохождения грозового фронта постарайтесь минимизировать время использования машин, - добавили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Гидрометцентр объявил в регионе желтый уровень опасности. Это означает, что непогода может принести небольшие разрушения.