Дома для сирот под Хабаровском достроит новый инвестор

Дома в Мирном начали возводить в 2013-2014 годах Фото: Правительство Хабаровского края

Пятиэтажки застройщика ООО «Капитель» достроит новый инвестор. Речь идет о комплексе в селе Мирном, где квартиры должны были получить дети-сироты. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Дома в Мирном начали возводить в 2013-2014 годах. Тогда минстрой и «Капитель» заключили 16 госконтрактов на возведение 521 квартиры (149 из них - II очереди). Дома должны были появиться в квартале «Твердохлебово». В 2017-м застройщик смог ввести в строй шесть объектов I очереди, но в конце того же года стройка была остановлена из-за отсутствия финансирования.

- ООО «Капитель» было признано банкротом. В рамках проведения процедур, предусмотренных законом о банкротстве, была объявлена продажа объекта посредством публичного предложения. В результате был определен победитель у которого появилась реальная возможность достроить жилые дома II очереди №№ 4 и 5, а также №№ 1, 2 и 3, - сообщила Наталья Ли, замминистра строительства по экономики Хабаровского края.

В домах №№ 4 и 5 II очереди по 75 квартир.Коробки зданий построены на 95 процентов, внутренние перегородки - на 30 процентов, инженерные системы не смонтированы.

В домах №№ 1, 2 и 3 II очереди полностью устроены фундаменты (ростверки). Другие работы на указанных домах не выполнялись.

- Инвестору уже продлено разрешение на строительство. Он планирует продавать квартиры, которые достроит. Мы оказываем максимальное содействие в оперативном решении вопросов, связанных с достройкой второй очереди объекта. Рассчитываем, что вопрос с этим долгостроем решится положительно в самое ближайшее время, - добавила Наталья Ли.