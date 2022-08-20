Дожди и ветер ожидаются в воскресенье 21 августа в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 августа в Хабаровском крае ожидаются дожди. В Хабаровске пройдут кратковременные осадки. Температура днем будет держаться от +21 до +26 градусов, ночью – от +11 до +16 градусов. Прогнозируется юго-западный ветер 9-14 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края также будут небольшие дожди. Днем столбики термометров будут держаться от +22 до +27 градусов, ночью – от +11 до +16 градусов. Юго-западный ветер достигнет 7-12 метров в секунду.

В центральных районах ливней не ожидается. Исключением станут Хабаровский и Нанайский районы. Днем температура продержится от +20 до +26 градусов, ночью – от +10 до +16 градусов. Синоптики ожидают южный и западный ветра 4-12 метров в секунду.

В северный районах края пройдет мощный дождь. Температура ночью будет от +10 до +17 градусов, днем – от +14 до +22 градусов. Ожидается юго-западный ветер 6-14 метров в секунду. На побережьях в Тугуро-Чумиканском, Охотском и Аяно-Майском районах порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

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