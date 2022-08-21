223 жителя Хабаровского края заболели коронавирусом за сутки
Фото: Иван МАКЕЕВ
Количество случаев заражения коронавирусом продолжает расти в Хабаровском крае. За прошедшие сутки COVID-19 нашли еще у 223 жителей региона.
- За сутки в больницы положили 21 зараженного. Всего в крае болеют 1297 человек. 102 пациента лечатся стационарно, 1195 – амбулаторно, - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае.
За минувший день нет погибших от коронавируса. Выздороветь удалось 105 людям. В регионе привито 727 799 человек, ревакцинировано 158 578 жителей. Полностью завершили вакцинацию 666 691 человек.
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