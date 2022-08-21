Музыкальный фестиваль «Рок над Амуром» пройдет 21 августа в Хабаровске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Рок над Амуром» пройдет в Хабаровске 21 августа. Фестиваль начнется в 14:00 на площадке у арены «Ерофей». Концерт будет масштабным, на нем выступят лучшие музыкальные группы со всего Дальнего Востока.

Хедлайнерами фестиваля станут «Чиж и Co», КняZz, Сурганова и Оркестр. Таже с ними на одной сцене выступят Starkillers, и группа «Двадцать», победитель предыдущего фестиваля. Кроме того, на сцену выйдут коллективы Хабаровска, которые поборются за звание лучшей группы.

Формат фестиваля - опе-эйр. Это значит, что фестиваль пройдет в лучших традициях международных концертов, а атмосфера будет свободной и праздничной. Зрители смогут потанцевать под хиты и отдохнуть на фуд-кортах.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «»РОК НАД АМУРОМ

- В 14:00 состоится открытие фестиваля

- В 15:00 концерт откроет группа «hehehe»

- В 15:40 свою программу отыграет «BARLAMA»

- В 16:20 на сцену выйдет «Сезон дождей»

- В 16:55 начнется выступление «Battle Nuggets»

- В 17:35 зрители насладятся выступлением «Starkillers»

- В 18:25 на сцену поднимутся «Двадцать»

- В 19:15 играть выйдут Сурганова и Оркестр

- В 20:30 коллектив сменит «Чиж & Сo»

- В 21:50 завершит фестивальную программу выступление «КняZz»

- В 23:00 запустят фейерверк

Победитель фестиваля «Рок над Амуром» получит главный приз: участники смогут записать EP при поддержке профессионалов мирового уровня.

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