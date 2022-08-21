Музыкальный фестиваль «Рок над Амуром» пройдет 21 августа в Хабаровске
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
«Рок над Амуром» пройдет в Хабаровске 21 августа. Фестиваль начнется в 14:00 на площадке у арены «Ерофей». Концерт будет масштабным, на нем выступят лучшие музыкальные группы со всего Дальнего Востока.
Хедлайнерами фестиваля станут «Чиж и Co», КняZz, Сурганова и Оркестр. Таже с ними на одной сцене выступят Starkillers, и группа «Двадцать», победитель предыдущего фестиваля. Кроме того, на сцену выйдут коллективы Хабаровска, которые поборются за звание лучшей группы.
Формат фестиваля - опе-эйр. Это значит, что фестиваль пройдет в лучших традициях международных концертов, а атмосфера будет свободной и праздничной. Зрители смогут потанцевать под хиты и отдохнуть на фуд-кортах.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «»РОК НАД АМУРОМ
- В 14:00 состоится открытие фестиваля
- В 15:00 концерт откроет группа «hehehe»
- В 15:40 свою программу отыграет «BARLAMA»
- В 16:20 на сцену выйдет «Сезон дождей»
- В 16:55 начнется выступление «Battle Nuggets»
- В 17:35 зрители насладятся выступлением «Starkillers»
- В 18:25 на сцену поднимутся «Двадцать»
- В 19:15 играть выйдут Сурганова и Оркестр
- В 20:30 коллектив сменит «Чиж & Сo»
- В 21:50 завершит фестивальную программу выступление «КняZz»
- В 23:00 запустят фейерверк
Победитель фестиваля «Рок над Амуром» получит главный приз: участники смогут записать EP при поддержке профессионалов мирового уровня.
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