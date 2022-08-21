Фестиваль варенья прошел в Дормиднтовке Хабаровского края

Фестиваль варенья прошел в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

20 августа в Вяземском районе Хабаровского края прошел 11-ый фестиваль варенья. На празднике присутствовали около 11 тысяч гостей. На фестивале можно попробовать разнообразные виды варенья, в том числе диковинки: джемы из огурцов, томатов и даже кабачком.

- На фестивале прошла ярмарка «Покупай местное», в которой более 100 продавцов представили свою продукцию. За фестиваль было продано 350 литров варенья и 200 литров меда, а также изделия ручной работы, - рассказали в администрации Вяземского района.

Помимо прочего на празднике прошли выступления артистов Вяземского, Бикинского, Хабаровского и имени Лазо районов. Кроме того, проходили кулинарные, художественные и игровые мастер-классы. Главным стал «Блин-олимпиада!», в котором люди практиковались в выпечке блинов на лопате.

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