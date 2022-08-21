Пожилая женщина пострадала при пожаре на Дикопольцева в Комсомольске-на-Амуре Фото: Иван МАКЕЕВ

20 августа днем произошел пожар в многоэтажке на Дикопольцева в Комсомольске. Жители вызвали пожарных. Сотрудники увидели, как густой черный дым валит из окон квартиры на пятом этаже.

- Спасатели взломали дверь в квартиру, так как ее никто не открывал. Другая команда проникла в квартиру через окно с улицы. В квартире обнаружили пожилую женщину, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пенсионерку вывели на улицу в спасательном устройстве и передали бригаде скорой помощи. Женщину госпитализировали в больницу.

Оказалось, что в квартире горела микроволновка. От огня сильно пострадала кухня. Пожарные смогли ликвидировать огонь на площади 2,5 квадратных метров. К тушению привлекалось 10 человек и 4 единицы техники.

В данный момент сотрудники госпожнадзора устанавливают причины произошедшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.