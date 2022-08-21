Образовательно-производственный кластер «Водный транспорт» создан в Хабаровском крае Фото: Антон Шевченко

Четырехсторонний документ о создании образовательно-производственного кластера «Водный транспорт» подписали в Хабаровском крае. Это третье подобное соглашение в регионе, предусматривающее сотрудничество между краевыми органами власти, предприятиями и образовательными учреждениями.

Михаил Дегтярев заключил соглашение с руководителями Амурского пароходства, Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы флота и Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности.

- Ежегодно около 7 тысяч выпускников заканчивают коллежи. Чтобы они имели работу и закрепились в крае, мы выстраиваем систему подготовки специалистов для нашей экономики, привлекая к этому процессу предприятия. Новый кластер закрепляет связь «работодатель-студент», - отметил губернатор.

На исполнение соглашения в 2023 году колледжу-участнику выделят 100 миллионов рублей на реализацию поставленных задач.

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