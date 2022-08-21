Асфальт обвалился на Уссурийском бульваре в Хабаровске Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Дырка в земле красуется на Уссурийском бульваре в Хабаровске. Кусок асфальта выпал недалеко от пересечения с Гоголя. Огромная трещина перегородила весь тротуар.

- Это какой-то ужас. При мне пожилая женщина минут 10 пыталась обойти эту трещину, ей пришлось идти по траве. Сюда очень легко упасть. А если ребенок на велосипеде и самокате на скорости туда влетит, сразу выпадет на землю, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена В., местная жительница.

Какой-то неизвестный человек «украсил» разрушенный участок надписью с призывом проложить в этом месте трубу. Спустя несколько дней кто-то проложил над дырой небольшой самодельный мостик из палок. Теперь по нему можно пройти, однако из-за дождя часть палок отнесло в другую сторону.

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