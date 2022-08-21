25-летний житель Хабаровска замешан в мошенничестве с пылесосом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25-летний мужчина из Хабаровска обратился за арендой пылесоса. Он взял в пользование технику стоимостью около 50 тысяч рублей. Однако в положенный срок обратно пылесос он не принес.

Владелец сервиса по сдаче в аренду бытового оборудования обратился в полицию. Он рассказал, что своему клиенту дозвониться не может, и не знает где он.

- Сотрудники задержали молодого человека. В 2022 году он уже успел стать фигурантом нескольких уголовных дел о хищении товаров из магазинов города. Выяснилось, что пылесос он продал за пять тысяч рублей. А средства потратил на личные нужды, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На задержанного завели дело по мошенничеству. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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