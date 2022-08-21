Житель Хабаровска организовал подпольное казино с игровыми автоматами Фото: Олег РУКАВИЦЫН

30-летнего жителя Хабаровска задержали за незаконную организацию и проведение азартных игр. Мужчина купил автоматы в январе 2022 года и снял для них специальное помещение.

- За плату он приглашал людей поиграть в автоматы. Собственника помещения он уверил в законности своего бизнеса. Чтобы обмануть арендодателя, мужчина сказал, что оборудование – многофункциональные терминалы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Сотрудники правоохранительных органов нашли и закрыли подпольное казино. Уголовное дело на мужчину передали в Железнодорожный районный суд. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей либо до двух лет лишения свободы.

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