Шесть человек спасли при пожаре на Панфиловцев в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 августа в 14:55 в Хабаровске загорелась квартира. Это произошло на девятом этаже жилого дома по Панфиловцев, 24. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

- Пожарные увидели дым, идущий из окна квартиры. Огонь был на домашних вещах жильцов. Потребовалась эвакуация жителей многоэтажки, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники спасли из огня шесть человек, четверо из которых дети. Еще шесть человек были эвакуированы по лестницам. К 16:45 пожар был полностью ликвидирован. Для устранения огня потребовалось девять человек и 3 единицы техники.

Пострадавших или погибших в происшествии нет. Точная причина произошедшего на данный момент неизвестна. Ее будут устанавливать сотрудники госпожнадзора.

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