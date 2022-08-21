В регионе-соседе Хабаровского края вернули масочный режим Фото: Андрей АБРАМОВ

В соседнем от Хабаровска регионе вернули масочный режим с 19 августа. Об этом сообщили в правительстве региона. Эта мера коснулась ЕАО, где замечен рост заражаемости коронавирусом.

За 20 августа зарегистрировано 32 заболевших, четыре человека попали в больницы и проходят амбулаторное лечение. Статистика заболеваемости ползет вверх весь август, поэтому Роспотребнадзор порекомендовал властям усилить контроль за профилактикой болезни.

Теперь жители региона снова должны носить маски в общественных местах и транспорте, а также на шоппинге и в ресторанах. Такие же ограничения действовали в ЕАО до 14 июня 2022 года. Пока что неизвестно, вернется ли масочный режим в Хабаровский край, однако отмечается, что рост заболеваемости фиксируется и здесь.

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