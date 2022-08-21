Мужчина пронес нож на фестиваль «Рок над Амуром» в Хабаровске Фото: Telegram/@khv_news Фото: Социальные сети

Зрители и слушатели музыкального фестиваля «Рок над амуром» рассказали, что на мероприятии едва не произошло ЧП. Неизвестный мужчина пронес на концерт нож.

- Я не видела сама этого мужчину. Просто в один момент все начали оглядываться по сторонам и часть людей стала перешептываться. Потом уже мне рассказали, что там на асфальте скрутили мужчину, - рассказала «КП» Хабаровск» Мария К., хабаровчанка.

Мотивы таинственного зрителя остались неизвестны. Мужчина не успел сделать ничего плохого. Его оперативно вывели подальше с площадки.

Напомним, фестиваль «Рок над Амуром» проходит в Хабаровске 21 августа. Это масштабное мероприятие, которое собрало на своей площадке таких звезд как Сурганова и Оркестр, «Чиж & Сo» и «КняZz». Помимо этого, на сцене выступили хабаровские коллективы. Фестиваль закончится в 23:00 фейерверком.

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