Сильный дождь пройдет в Хабаровске 22 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровске 22 августа будет изменчивой. Сегодня день начнется с прохладного ясного утра. В течение дня погода сильно испортится. По прогнозам синоптиков, хабаровчанам стоит ожидать сильный дождь после полудня.

- Сила ветра сегодня достигнет 7-12 метров в секунду. Ночью будет прохладно - от 12 до 14 градусов. Днем столбик термометра покажет от +20 до +22, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

На территории края погода будет дождливой. В центре и на юге региона ожидаются ливни. Обильные атмосферные осадки накроют и север края.

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