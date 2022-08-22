Почти 50 тысяч хабаровчан собрались на фестивале «Рок над Амуром» Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае уже не первый раз проходит музыкальный фестиваль «Рок над Амуром». С каждым годом он собирает все больше зрителей. Посмотреть концерт приходят не только хабаровчане - сюда приезжают гости со всего края. Также и среди исполнителей много групп, которые съезжаются со всего Дальнего Востока.

- В этом году фестиваль собрал почти 50 тысяч человек. За возможность выступить на сцене боролись 160 групп. В 2021 году заявок от участников было на 60 меньше. Уверен, Хабаровск станет столицей современного рока, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Победителем фестиваля в этом году стала группа «Сезон Dождей» из Улан-Удэ. Они получили возможность записать свой мини-альбом и заявить о себе на всю Россию.

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