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Звезды21 августа 2022 22:20

Почти 50 тысяч хабаровчан собрались на фестивале «Рок над Амуром»

Почти 50 тысяч хабаровчан собрались на фестивале «Рок над Амуром»
Александра ЯВИЩЕНКО
Почти 50 тысяч хабаровчан собрались на фестивале «Рок над Амуром» Фото: @Degtyarev_Info

Почти 50 тысяч хабаровчан собрались на фестивале «Рок над Амуром» Фото: @Degtyarev_Info

Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае уже не первый раз проходит музыкальный фестиваль «Рок над Амуром». С каждым годом он собирает все больше зрителей. Посмотреть концерт приходят не только хабаровчане - сюда приезжают гости со всего края. Также и среди исполнителей много групп, которые съезжаются со всего Дальнего Востока.

- В этом году фестиваль собрал почти 50 тысяч человек. За возможность выступить на сцене боролись 160 групп. В 2021 году заявок от участников было на 60 меньше. Уверен, Хабаровск станет столицей современного рока, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Победителем фестиваля в этом году стала группа «Сезон Dождей» из Улан-Удэ. Они получили возможность записать свой мини-альбом и заявить о себе на всю Россию.

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