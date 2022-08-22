Больше 110 человек госпитализированы с коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае число заболевших коронавирусом продолжает расти. Только за последний день заразились 245 жителей. Положительной остается статистика смертности от COVID-19: ни одного летального случая не зарегистрировано.

- Общее число заболевших достигло 1428 человек. Из них в больницах региона пребывают 111 пациентов. Еще 1317 жителей края находятся на амбулаторном лечении. За сутки с тяжелым течением болезни в стационар направили 11 заболевших, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края.

Врачи вылечили 114 человек за сутки. Всего выздоровели 203 508 жителей.

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