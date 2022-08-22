Правительство Хабаровского края поздравило жителей с Днем государственного флага России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День государственного флага России в Хабаровском крае, как и во всей стране, празднуют 22 августа. На трехцветном знамени отображены три горизонтальные полосы: белая, синяя и красная. Отношение длины полотна к его ширине 2:3. 22 августа 1991 года в Москве впервые подняли триколор, заменивший красное знамя с серпом и молотом.

- Российский флаг родился вместе с первыми отечественными военными кораблями и до XIX века главным образом оставался принадлежностью флота. Он впервые был поднят на военном корабле «Орел», построенном в 1667-1669 годах, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Использовать знамя на суше начали моряки, когда высаживались на берег. Так они отмечали открытые новые земли. В 1858 году главный символ страны решили изменить. Официальный статус флаг приобрел в 1896 году, накануне коронации Николая II.

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