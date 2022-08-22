Сотрудники МЧС спасли 12 человек из горящего дома в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

21 августа в 14:55 в пожарно-спасательную службу Хабаровска поступил вызов. Очевидцы рассказали о возгорании девятиэтажки на Панфиловцев. В доме №24 черный густой дым бил из окон квартиры на последнем этаже. Когда спасатели прибыли по адресу, огонь охватил 15 квадратных метров жилья. В квартире горели мебель и вещи.

- С помощью индивидуальных спасательных устройств из дома было эвакуировано шесть человек, из которых четверо - дети. Еще шесть человек вывели по лестнице, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Локализовать огонь удалось в 15:45, а в 16:42 пожар полностью потушили. В спасательной операции участвовали девять сотрудников. Причина пожара пока неизвестна.

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