Александр Федчишин: «Город несет расходы на содержание дорог, находящихся в его пределах»

Несколько раз в год депутаты пересматривают задачи, исходя из потребностей жителей своего округа. Фото: предоставлено героем публикации

Несколько раз в год в Хабаровской городской думе проходят уточнения в бюджет, где депутаты совместно с комитетами по управлению районами представляют свои предложения, которые они хотели бы реализовать в ближайшее время. Депутат городской думы по избирательному округу №7 Александр Федчишин рассказал «КП» - Хабаровск» о своих наработках к ближайшему обсуждению.

- У каждого депутата в округе есть задачи, которые формируются в течение квартала или полугодия, и в дальнейшем инициативы направляются в комитеты по управлению районами, затем финансовый департамент администрации прорабатывает уточнения в бюджете. У меня в округе мы с комитетом по управлению Железнодорожным районом прорабатываем некоторые инициативы, которые приходят от жителей, - рассказал Александр Федчишин.

Проблемой для жителей округа №7, по словам депутата, является освещение.

- В районе между улицей Краснодарской и улицей Дубовой есть проезд. Эта дорога, состоящая из ям, якобы никому не принадлежит, но все тем не менее ей пользуются. Согласно информации из кадастровой карты, проезд не относится к территории МКД, поэтому местная управляющая компания не берет на себя обязательства содержать данный проезд. В свою очередь управление дорог работать с этим проездом не берется ввиду его отсутствия в реестре дорог города. Но по федеральному закону мы знаем, что если дорога находится в черте города, то она принадлежит городу, который и обязан нести расходы на ее содержание. Что касается освещения, то вдоль проезда стоят опоры линий электропередачи, а значит рассмотреть техническую возможность смонтировать на них освежение можно. Но кто-то же должен будет ежемесячно оплачивать расход электроэнергии? Поэтому для проработки этого вопроса необходимо внести уточнения в бюджет, то есть заложить в статью расходов траты на освещение данного проезда.