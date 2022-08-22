Не успел улететь: приставы наказали хабаровчанина, садившегося на рейс в Москву

Приставы арестовали телефон мужчины за долги по коммуналке в аэропорту Хабаровска Фото: ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт»

Сотрудники «Хабаровскэнергосбыта» вместе с судебными приставами провели акцию «Узнай о своих долгах» в аэропорту Хабаровска. В здании был организован мобильный пункт, где все желающие могли пройти проверку на задолженность по коммуналке. За день было проверено больше 40 человек.

- У одного из хабаровчан, который садился на рейс в Москву, обнаружились долги по электричеству и отоплению. Сумма составила 74,5 тысячи рублей, - рассказали в ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт».

В счет погашения долга приставы арестовали мобильный телефон нарушителя. Специалисты напомнили хабаровчанам, что долги могут стать основанием для наложения запрета на выезд из страны.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.