Педагог из Николаевска представит Хабаровский край на конкурсе «Учитель года России» Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

Конкурс «Учитель года России» проходит ежегодно. В нем участвуют педагоги из всех регионов страны. В этом году учителя соберутся в Тюмени. Первый и второй туры пройдут с 20 сентября по 5 октября. Финал и церемония награждения состоятся в Кремле 5 октября. От Хабаровского края на конкурс поедут несколько педагогов. Учительница географии Маргарита Воробьева из школы №1 в Николаевске станет одной из тех, кто будет участвовать от региона в этом году.

- Попасть в финал мне помогло призерство на Краевом конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» в 2021 году. Для меня это возможность поделиться своим опытом, найти единомышленников с творческим энтузиазмом, чтобы еще больше детей могли учиться легко и с интересом, - сказала Маргарита Воробьева.

Участие в конкурсе помогает педагогам расти в профессиональном плане. А конкуренция среди участников стимулирует работать еще лучше, идти к своей цели и добиваться новых высот в карьере.

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