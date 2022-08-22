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Общество22 августа 2022 0:59

Вузы Хабаровского края получат по 50 миллионов рублей от государства

Поддержку смогут ежегодно получать университеты всего Дальнего Востока
Александра ЯВИЩЕНКО
Вузы Хабаровского края получат по 50 миллионов рублей от государства

Вузы Хабаровского края получат по 50 миллионов рублей от государства

Фото: Администрация Хабаровска

Все университеты ДФО смогут стать участниками программы «Приоритет 2030» и получать ежегодную государственную помощь в размере 50 миллионов рублей. Такая мера направлена на развитие социально-экономической сферы во всем Дальневосточном округе. Правила отбора вузов - участников программы изменились. В них добавились критерии, которые позволят каждому из институтов Хабаровского края и всего ДФО претендовать на участие в проекте. Новые правки утвердил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

- Финансирование позволит внедрить новые образовательные программы, учитывая потребности в кадрах конкретных регионов. Также за эти деньги будут созданы современные лаборатории и учебные подразделения. В ДФО всего 38 вузов. Три уже получили статус участников программы, еще двое рассматриваются как кандидаты, - рассказали в Правительстве России.

Проект «Приоритет 2030» был запущен в 2021 году. Сейчас его участники - 121 вуз. Около 30% из них - региональные институты. На их поддержку выделено больше 15 миллиардов рублей.

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