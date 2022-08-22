Вузы Хабаровского края получат по 50 миллионов рублей от государства Фото: Администрация Хабаровска

Все университеты ДФО смогут стать участниками программы «Приоритет 2030» и получать ежегодную государственную помощь в размере 50 миллионов рублей. Такая мера направлена на развитие социально-экономической сферы во всем Дальневосточном округе. Правила отбора вузов - участников программы изменились. В них добавились критерии, которые позволят каждому из институтов Хабаровского края и всего ДФО претендовать на участие в проекте. Новые правки утвердил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

- Финансирование позволит внедрить новые образовательные программы, учитывая потребности в кадрах конкретных регионов. Также за эти деньги будут созданы современные лаборатории и учебные подразделения. В ДФО всего 38 вузов. Три уже получили статус участников программы, еще двое рассматриваются как кандидаты, - рассказали в Правительстве России.

Проект «Приоритет 2030» был запущен в 2021 году. Сейчас его участники - 121 вуз. Около 30% из них - региональные институты. На их поддержку выделено больше 15 миллиардов рублей.

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