Уровень воды в Амуре у Хабаровска превысил норму и продолжает повышаться Фото: Правительство Хабаровского края

Уровень воды в Амуре превысил отметку неблагоприятных явлений. 22 августа он достиг 454 сантиметров. Гидрологи прогнозируют дальнейший подъем воды в ближайшие двое суток из-за обильных осадков и проливных дождей. Сейчас подтоплены шесть дорог в поселках Хабаровского края и еще четыре дороги, соединяющие населенные пункты региона.

- Проезд ограничен на двух участках дороги Уктур - Кенай: на подъездах к селам Верхняя Манома и Арсеньево Нанайского района. Подтоплены участки внутри населенных пунктов Гайтер, Елабуга, Красносельское, Маяк, Лидога и Дубовый Мыс, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В краевой столице 22 августа территории всех частных домов и дач освободились от воды. Восстановлено движение по мосту, который попал под бушующий циклон, открыли проезд по сельским дорогам в Троицком и Снежном, по дороге Селихино - Снежный и участок рядом с селом Арка.

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