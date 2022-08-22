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Общество22 августа 2022 2:06

Поющие фонтаны перестали работать в Хабаровске

Пока неизвестно, когда их опять включат
Александра ЯВИЩЕНКО
Поющие фонтаны перестали работать в Хабаровске

Поющие фонтаны перестали работать в Хабаровске

Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В Хабаровске перестали работать поющие фонтаны, которые так нравятся жителям. На протяжении всего лета они были местом притяжения для многих. Теперь хабаровчанам придется временно обходиться без главного украшения городской набережной. 22 августа уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку. Утром гидрологи сообщали, что она достигла 454 сантиметров, но уже через пару часов поднялась до 456 сантиметров и продолжает расти.

- В связи с паводком работу фонтана придется остановить. Грунтовые воды попали в технические помещения фонтана, - рассказала дирекция спортивных сооружений Хабаровского края.

Хабаровчан поспешили успокоить - когда паводок пройдет, и погода наладится, достопримечательность снова заработает.

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