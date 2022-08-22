Все просто и удобно: персональный онлайн-офис для клиентов «Ростелекома»

В Хабаровском крае более 80% клиентов «Ростелекома» для взаимодействия с компанией выбрали единый личный кабинет. Личный кабинет клиента как персональный онлайн-офис: работает круглосуточно и помогает, не выходя из дома, решать максимум задач.

В Едином личном кабинете (ЕЛК) доступны все возможные операции: оплата, подключение и отключение услуг и опций, оформление «переезда», просмотр баланса, просмотр истории начислений, бонусная программа. Также в ЕЛК встроен чат, в котором клиенты могут напрямую получить любую поддержку от оператора в режиме онлайн. В чате предусмотрена возможность вложения письменных заявлений, претензий, чеков для поиска платежей.

«Личный кабинет позволяет решать все вопросы удаленно без посещения офиса или звонков на контактный центр компании. Это, пожалуй, самый удобный и эффективный цифровой канал коммуникаций для наших клиентов. Доля пользователей личного кабинета растет с каждым годом, а количество абонентов, посещающих офисы, сокращается - на сегодня их не более 5%. Личный кабинет устанавливается на этапе подключения услуг, также в нем самостоятельно может зарегистрироваться любой действующий абонент компании. Интерфейс простой и удобный», - отметила директор по работе с массовым сегментом хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Лейла Абузова.

Также клиентам «Ростелекома» доступны следующие каналы взаимодействия с компанией: мобильное приложение «Ростелекома», чат на сайте компании, официальная страница «Ростелекома» в VK https://vk.com/rostelecom, круглосуточный контактный центр 8 800 1000 800 (звонок по России бесплатный).

«Мне подключили личный кабинет при настройке интернета. Удобно, что туда приходит электронный счет, и там же его можно оплатить. Плюс пользуюсь бонусной программой и покупаю фильмы», - рассказала клиент компании Анна.

Оплатить услуги связи можно без очередей любым удобным способом: онлайн с помощью банковской карты в личном кабинете и на сайте «Ростелекома», через платежные интернет-системы и банковские приложения и терминалы, через видеосервис Wink на экране телевизора. Также клиентам компании доступна оплата на сайте «Ростелекома» с помощью системы быстрых платежей (оплата по QR-коду).