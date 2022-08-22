Молодые родители могут получить до 61 тысячи рублей в Хабаровском крае Фото: Артем КИЛЬКИН

На Дальнем Востоке одна из самых больших выплат на первого ребенка. Молодые родители могут получить единовременную помощь после рождения первенца. Сейчас ее размер составляет около 41 тысячи рублей. С начала года выплаты получили больше двух тысяч семей. Их общая сумма составила 85 миллионов рублей. Всего в бюджете заложено 170 миллионов на 2022 год.

- Чтобы получить деньги, достаточно подать заявление в МФЦ или на портале «Услуги27». Отправить его можно в течение года после рождения ребенка, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Если среднедушевой доход в семье не превышает 40 456 рублей, молодые родители могут получить еще 20 445 рублей.

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