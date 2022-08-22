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Общество22 августа 2022 2:43

Жители Хабаровского края смогут получить гранты на экологические проекты

Открыт прием заявок на всероссийскую премию
Диана КАЦКО
Жители Хабаровского края смогут получить гранты на экологические проекты

Жители Хабаровского края смогут получить гранты на экологические проекты

Фото: Правительство Хабаровского края

На конкурсе представят проекты популяризации осознанного потребления и правильного обращения с твердыми коммунальными отходами.

В 2022 году на премии появится новая номинация, также участники смогут получить грант в своих номинациях во время очного этапа отбора. Победителей наградят в конце года в Москве.

- Мы открываем прием заявок на «Зеленую премию» в шести номинациях. В этом году добавилась номинация «Технологические и цифровые проекты». Мы хотим выявить технологические и цифровые решения, направленные на цифровизацию и развитие экологической отрасли. С нетерпением ждем на конкурсе новые имена и будем рады тем, кто уже успел поучаствовать в прошлогоднем отборе», - рассказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В этом году организуют очный этап отбора, до которого дойдет по три лучших проекта на каждую номинацию. У участников будет шанс выйти на Российскую экологическую неделю, которая пройдет осенью 2022 года.

«Зеленая премия» будет представлена в шести номинациях «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России». В конкурсе могут принять участие как юридические, так и физические лица. Заявку можно подать до конца лета.

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