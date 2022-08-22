Жители Хабаровского края смогут получить гранты на экологические проекты Фото: Правительство Хабаровского края

На конкурсе представят проекты популяризации осознанного потребления и правильного обращения с твердыми коммунальными отходами.

В 2022 году на премии появится новая номинация, также участники смогут получить грант в своих номинациях во время очного этапа отбора. Победителей наградят в конце года в Москве.

- Мы открываем прием заявок на «Зеленую премию» в шести номинациях. В этом году добавилась номинация «Технологические и цифровые проекты». Мы хотим выявить технологические и цифровые решения, направленные на цифровизацию и развитие экологической отрасли. С нетерпением ждем на конкурсе новые имена и будем рады тем, кто уже успел поучаствовать в прошлогоднем отборе», - рассказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В этом году организуют очный этап отбора, до которого дойдет по три лучших проекта на каждую номинацию. У участников будет шанс выйти на Российскую экологическую неделю, которая пройдет осенью 2022 года.

«Зеленая премия» будет представлена в шести номинациях «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России». В конкурсе могут принять участие как юридические, так и физические лица. Заявку можно подать до конца лета.

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