В Хабаровском крае определят самую плодотворную компанию Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае открыли прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Заявку на участие можно подать до 15 сентября.

В рамках конкурса организации смогут продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, улучшения условий работы сотрудников и достижения по работе с коллективом.

- Участниками могут быть юридические лица, осуществляющие деятельность на территории края не менее трех лет, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В этом году будут следующие номинации: в производственной и непроизводственной сфере - за создание и развитие рабочих мест, за сокращение травм на производстве, за развитие потенциала кадров, за формирование здорового образа жизни, за развитие социального партнерства, за лучшие условия работникам, имеющим семью, за трудоустройство людей с инвалидностью, за вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий.

Также среди конкурсантов определят лучшую малую организацию высокой социальной эффективности. Подать заявку можно как по одной, так и по нескольким номинациям. Победители с большим количеством баллов представят край на федеральном уровне.

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