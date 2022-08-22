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Общество22 августа 2022 3:00

Прокуратура внесла представление главе поселка в Вяземском районе

Причиной стало ужасное состояние детской площадки
Александра ЯВИЩЕНКО
Прокуратура внесла представление главе поселка в Вяземском районе

Прокуратура внесла представление главе поселка в Вяземском районе

Фото: Прокуратура Хабаровского края

Состояние игровой площадки в Дормидонтовке, на которой каждый день гуляют дети, ужаснуло представителей прокуратуры Вяземского района. Сотрудники ведомства прибыли с проверкой, по результатам которой они внесли представление главе поселка.

- Местная администрация не предприняла мер, чтобы обеспечить безопасность детей на площадке. Территория не имеет спецпокрытия, на ней нет информационных табличек, а оборудование и качели нуждаются либо в капремонте, либо в полной замене, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Глава поселка должен принять меры по приведению детской площадки в порядок. За этим проследит прокуратура края.

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