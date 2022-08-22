Хабаровский край занял первое место по уровню образования в ДФО Фото: Правительство Хабаровского края

Это выяснили в рамках конференции «Идеалы воспитания в образовании Хабаровского края: растим достойное будущее»

В крае подошла к концу августовская трехдневная научно-практическая конференция педагогов «Идеалы воспитания в образовании Хабаровского края: растим достойное будущее». На ней обсуждались вопросы гражданско-патриотического и идеологического воспитания школьников. Также в рамках конференции лидеры образования смогли пообщаться с Викторией Хлебниковой, краевым министром образования и науки.

–Благодаря согласованным действиям педагогических коллективов, классных руководителей, кураторов групп, управленцев, мы стали первыми в рейтинге регионов ДФО и восьмыми в России по уровню образования, – рассказала Виктория Хлебникова.

В 2022 году в конференции приняли участие более двух тысяч человек, в том числе 35 спикеров и модераторов из семи субъектов РФ. Совещание проходило на семи тематических площадках.

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