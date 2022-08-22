Новый заместитель мэра назначен в Хабаровске 22 августа Фото: Администрация Хабаровска

Владислав Сергеевич Радомский назначен новым заммэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности. К работе он уже приступил 22 августа. Его представил коллегам Сергей Кравчук во время аппаратного совещания.

Владислав Радомский родился в 1979 году. Он окончил Дальневосточную академию госслужбы по направлению «Государственное и муниципальное управление». После получил степень аспиранта по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

Стаж работы нового зама по специальности - 20 лет, а на руководящих должностях - 10 лет. За свою карьеру Владислав Сергеевич получил поощрения Управления федеральной госслужбы занятости населения по Хабаровскому краю, полпреда президента России в ДФО.

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