Отдала все свои деньги и взяла кредит: комсомольчанка потеряла почти 1,4 миллиона в один день

Один звонок заставил женщину отдать 1,4 миллиона незнакомцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

56-летней жительнице Комсомольска-на-Амуре позвонил неизвестный. Посмотрев на незнакомый номер, она решила ответить на вызов. Взволнованный голос на другом конце быстро заговорил с женщиной. Она сначала даже не поняла, с кем разговаривает. Собеседник представился банковским работником и заявил, что у него в базе отображается информация о том, что прямо сейчас кто-то пытается оформить кредит на имя комсомольчанки.

Женщина испугалась, что может потерять все накопления. Незнакомец посоветовал ей взять встречный заем, чтобы преступники не успели снять эти деньги раньше. Кредитные средства предполагалось перевести на безопасный счет. Напуганная женщина в панике быстро выполнила все инструкции. Она отправила на «защищенный счет» свои 418 тысяч рублей, а после еще миллион, который она взяла в кредит.

- Когда собеседник перестал отвечать, женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На афериста завели уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет колонии. Виновника сейчас разыскивают.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.