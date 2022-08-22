Семеро школьников представят край на I Детском культурном форуме в Москве Фото: Правительство Хабаровского края

Семеро талантливых детей представят регион на I Детском культурном форуме в Москве. Мероприятие пройдет с 24 по 27 августа при поддержке Министерства культуры РФ. В нем примут участие около полутора тысяч детей со всей страны.

Хабаровский край представят ученики школ искусств и участники творческих коллективов из Комсомольска-на-Амуре, Верхнебуреинского, Советско-Гаванского, Ванинского, Бикинского и района имени Лазо. Среди них победители краевых, всероссийских и международных конкурсов в области музыки, изобразительного искусства и хореографии. С детьми поедут преподаватели Хабаровского краевого колледжа искусств и детской школы искусств №1 Советско-Гаванского района.

- В программе форума - секции по музыке, кино, анимации, изобразительному искусству. Также ребят ждут мастер-классы по сценографии и пластике, актерскому мастерству и другим дисциплинам. Ребята встретятся с Николаем Цискаридзе, Константином Хабенским, Юрием Башметом и другими знаменитостями, - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

26 августа ученица музыкальной школы Комсомольска-на-Амуре Александра Птаховская представит край на форсайт-сессии «Культурный манифест нового поколения». Ее команда примет участие в разработке плана развития культуры в сфере музыкального искусства. Результат оценит глава российского минкульта Ольга Любимова. Также на занятиях арт-школы создадут рисунок тигра, который позже представят на выставке в рамках Восточного экономического форума.

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